 واشنطن تتعهد بتقديم مليار جرعة من لقاحات كورونا للعالم - بوابة الشروق
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واشنطن تتعهد بتقديم مليار جرعة من لقاحات كورونا للعالم

كاملا هاريس
كاملا هاريس
وكالات
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 9:32 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 9:32 م
قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس، إنه يجب التصدي للتحديات التي تواجه العالم، موضحة أنه يجب تعزيز التضامن الدولي لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال كلمتها التي افتتحت بها أعمال "منتدى باريس للسلام".

وتابعت نائبة الرئيس الأمريكي: نتعهد بتقديم مليار جرعة من لقاحات كورونا إلى دول العالم.

وسيركز اجتماع هذا العام على إيجاد حلول متعددة الأطراف للتحديات التي يفرضها COVID-19 لضمان الانتعاش الشامل مع معالجة الثغرات فى الحوكمة العالمية: فجوة العمل، وفجوة الطموح، وفجوة التضامن بين الشمال والجنوب، وفجوة الشمول.

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