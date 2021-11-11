روبرت كوخ: زيادة عدد تلقي التطعيمات ضد كورونا بألمانيا أغلبها جرعات تعزيزية

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الخميس، زيادة عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد بألمانيا بشكل واضح مجددا.

وبحسب بيانات المعهد اليوم، تم إعطاء 368 ألف جرعة لقاح أمس الأربعاء، منها 246 ألف جرعة تعزيزية لمن كانوا قد تلقوا اللقاح بالفعل.

وأضافت بيانات المعهد أن 67.3% من الأشخاص في ألمانيا، أي 56 مليون شخص، تلقوا اللقاح ضد كورونا بشكل كامل، وأن 69.9%، أي 58.1 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وبالنسبة لما يسمى بالجرعات التعزيزية، فتلقى 3.3 مليون شخص حتى الآن في ألمانيا هذه الجرعات.

ولكن المعهد يفترض أنه من المحتمل أن عدد البالغين الذين تلقوا اللقاح في ألمانيا يزيد على ما تثبته البيانات.

وأشار المعهد إلى أنه لا تزال هناك اختلافات قوية بين مستويات تلقي اللقاح في فرادى الولايات الألمانية، حيث وصلت نسبة من تلقوا اللقاح بشكل كامل في ولاية بريمن، أصغر ولايات ألمانيا، إلى 79%، فيما بلغت في ولاية سكسونيا 57.3% فقط.