أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من نوع "سو ــ 30" اعترضت، اليوم الخميس، طائرة استطلاع بريطانية اقتربت من الحدود الروسية.

وأفادت الدفاع الروسية - في بيان - بأن المقاتلة الروسية حلقت لأداء مهام السيطرة على المجال الجوي الروسي بعد رصد طائرة استطلاع بريطانية من طراز "آر سي - 135" تقترب من الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأضاف البيان أن طائرة الاستطلاع البريطانية حاولت الاقتراب من الحدود الروسية عند القسم الجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم، مشيرًا إلى أن المقاتلة الروسية أجبرت طائرة الاستطلاع البريطانية على تغيير مسارها بعيدًا عن الحدود الروسية.

وكان رئيس إدارة العمليات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لرئيس هيئة الأركان، سيرجي رودسكوي، أعلن في وقت سابق، أن طائرات الاستطلاع الأجنبية أصبحت أكثر نشاطًا بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي في منطقة البحر الأسود.

يذكر أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، حيث ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار والمنطقة المحاذية للحدود الغربية لروسيا.