رئيس الصين يفوز بدعم الحزب الحاكم لوثيقة تمكنه من الحصول على ولاية ثالثة

أطلق الرئيس الصيني شي جين بينج، أول وثيقة عن تاريخ الحزب الشيوعي يطلقها زعيم صيني منذ 40 عاما، ما يمنحه تفويضا يمكنه من الاستمرار في السلطة مدى الحياة، وذلك في ختام قمة رئيسية للحزب في بكين.

وتم الإعلان عن الوثيقة التاريخية التي يمكن أن تغير مسار الصين في بيان اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، مع اختتام القمة التي استمرت أربعة أيام في فندق تابع للجيش في بكين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن الزعيمين الصينيين الراحلين ماو تسي تونج ودنج شياو بينج هما فقط اللذان قاما قبل ذلك بإصدار ما يسمى بالقرار التاريخي، واستخدم كل منهما القرار التاريخي للسيطرة على سياسة الحزب حتى وفاتهما.

كما ذكرت شينخوا أن شي ألقى "كلمة مهمة في الجلسة".

وسوف يعقد المؤتمر القادم للحزب في النصف الثاني من عام 2022 في بكين.

ويقول الحزب إن الهدف من القرار التاريخي هو تلخيص "الإنجازات العظيمة والتجارب التاريخية" للحزب.

كما سوف يرسم خطوطًا واضحة بين شي وصاحبي القرارين السابقين. وفي حين ساعد الزعيم الراحل ماو تسي تونج البلاد على النهوض وساعدت إصلاحات دنج شياو بينج البلاد على الثراء، ركز شي على جعل البلاد أقوى من أي وقت مضى.