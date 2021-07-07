بريطانيا وإندونيسيا تعززان العلاقات التكنولوجية لمواجهة تقدم الصين

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الخميس، إن بريطانيا وإندونيسيا ترسمان خارطة طريق للتعاون في تقنيات الجيل التالي بما في ذلك إنترنت الجيل السادس، مؤكدة أنه من الضروري أن يضع "العالم الحر" معايير فنية.

وقالت تروس، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي، في جاكرتا: "نحتاج إلى التأكد من أن معايير التكنولوجيا يصوغها العالم الحر".

وألمحت الوزيرة البريطانية بذلك إلى طموحات الصين لكتابة معايير عالمية للجيل القادم من التكنولوجيا في إطار ما يسمى مشروع معايير 2035.

وقالت: "نريد العمل مع إندونيسيا في مجالات مثل الإنترنت وأيضا الجيل القادم من التكنولوجيا، سواء كان الجيل الخامس أو السادس أو في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والكم".

وبموجب معايير 2035 التي تم الكشف عنها العام الماضي، حددت الصين مخططًا لشركات التكنولوجيا المملوكة للدولة والرائدة لوضع معايير للتقنيات الناشئة.

وتعتبر الولايات المتحدة وبريطانيا أن الخطة تشكل تهديدا للهيمنة الغربية على أسواق التكنولوجيا العالمية.