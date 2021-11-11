أستاذ نقل: نسبة ضحايا حوادث الطرق المصرية من أعلى المعدلات العالمية

أكد الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن جائحة كورونا ساهمت في تقليل عدد حوادث الطرق عالميا بسبب تراجع الحركة في الشوارع، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة كانت الأكثر التزاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية وهو سبب انخفاض حوادثها خلال الجائحة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، أن اشتراك سيارات النقل مع الملاكي في الطرق وراء 40% من أسباب وقوع الحوادث، موضحا أن الطرق في مصر لها طبيعة خاصة وتخترق المدن مما يزيد من ضحايا الحوادث.

وتابع أن "ضحايا حوادث الطرق المصرية من أعلى المعدلات العالمية، كما أن حوادث سيارات النقل والشبورة وراء زيادة معدلات القتلى"، لافتا إلى أن نظم المراقبة الإلكترونية المستحدثة ستساهم في تقليل حوادث الطرق المصرية.