الادعاء السويدي يتهم اثنين من ممثلي شركة لوندين أويل بالتواطؤ في جرائم بالسودان

اتهم ممثل ادعاء سويدي في بيان اثنين من ممثلي شركة لوندين أويل، التي أعيد تسميتها من حينها إلى لوندين إنرجي، بالتواطؤ في جرائم ضد قانون البلاد في السودان خلال الفترة بين عامي 1999 و2003.

ويُشتبه في أن الشخصين ساعدا وحرضا على الجرائم التي ارتكبها النظام السوداني السابق لتأمين عمليات النفط التابعة للشركة في جنوب السودان، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويطالب ممثل الادعاء بـ1.39 مليار كرونه سويدية من لوندين وهو يعادل، بحسب الادعاء، أرباحا حققتها الشركة ببيع الأعمال في 2003.

ويذكر أن التحقيق جاري منذ 2010.

يشار إلى أن أسهم لوندين إنرجي تراجعت لما يصل إلى 5.2%.