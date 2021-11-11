بيبي يدخل تاريخ البرتغال برقم استثنائي

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على الرغم من احتكار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد لغالبية الأرقام القياسية مع منتخب بلاده الا ان مواطنه بيبي مدافع بورتو وزميله السابق في ريال مدريد قد حقق رقما قياسيا.

وخلال مشاركته في مباراة البرتغال ضد مضيفه منتخب أيرلندا حقق بيبي رقما قياسيا كونه أكبر اللاعبين سنا يشارك في تاريخ المنتخب.

وبعمر ٣٨ عاما و٨ أشهر و١٦ يوما، أصبح بيبي أكبر لاعب يشارك في تاريخ منتخب البرتغال.

وقبل مباراة اليوم ضد أيرلندا التي تأتي ضمن منافسات الجولة السابعة، يحتل منتخب البرتغال المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد ١٦ نقطة بفارق نقطة عن منتخب صربيا المتصدر برصيد ١٧ نقطة ولعب مباراة أكثر