ارتفاع إيرادات أمازون في فرنسا بنسبة 28% خلال العام الماضي

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون اليوم الأربعاء ارتفاع إيراداتها في فرنسا خلال العام الماضي بنسبة 28% سنويا بسبب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد مما أدى إلى ازدهار التجارة الإلكترونية بشكل عام.

وبحسب بيان نشرته أمازون دوت كوم في فرنسا على موقعها الإلكتروني زادت مبيعاتها الفرنسية خلال العام الماضي إلى حوالي 3ر7 مليار يورو (4ر8 مليار دولار) مقابل حوالي 7ر5 مليار يورو في العام السابق.

وفي حين أدت الجائحة إلى زيادة الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية، فإنها فرضت تحديات عليها في فرنسا. وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، فشل قطاع التوصيل والإمداد في شركة أمازون في تحقيق أهدافه لعام 2020 بسبب اضطراره إلى إغلاق مراكزه أكثر من شهر أثناء ذروة الجائحة.

في المقابل فإن قيام التجار بشحن الطلبيات العابرة للحدود القادمة من مستودعات الجملة ومراكز التوصيل، مباشرة من السوق ساعد أمازون في المحافظة على نمو إيراداتها خلال العام الماضي.

ورغم ذلك مازال النشاط الفرنسي لشركة أمازون أقل كثيرا من أكبر أسواقها الأوروبية حيث بلغت مبيعات الشركة في ألمانيا خلال العام الماضي 6ر29 مليار دولار وفي بريطانيا 5ر26 مليار دولار.