أعلن الادعاء العام والشرطة في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا، أنه تم إلقاء القبض على 5 أشخاص في هامبورج وبرلين للاشتباه في أنهم تقدموا طوال شهور بطلبات للحصول على ملايين اليورهات من المساعدات الحكومية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا بشكل منظم وبغير وجه حق.

وأوضح الادعاء والشرطة، اليوم الخميس، أنه يشتبه أنهم حصلوا بهذه الطريقة غير المشروعة على إعانات تبلغ قيمتها 6.4 مليون يورو.

وقام نحو 140 فرد شرطة بتفتيش 18 مكانا في برلين وهامبورج أمس الأربعاء على خلفية التحقيقات في هذه القضية، وتم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد هؤلاء الأشخاص الخمسة.

وتحفظ المحققون على أكثر من 10 صناديق تضم مستندات وعددا من الهواتف المحمولة وحاسب آلي، كما تمت مصادرة سلع ذات قيمة عالية مثل سيارة ودراجة نارية وساعات رولكس ومجوهرات وحقائب يد ذات علامة تجارية فاخرة عالية الجودة.

ويقبع الخمسة أشخاص المشتبه بهم في الحبس الاحتياطي حاليا.

ويشتبه أنهم تقدموا بطلبات للحصول على مساعدات فورية لشركات ليس لها نشاط بالسوق من الأساس في الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الجاري.

وبحسب الادعاء العام، يتعلق الأمر بأكبر عملية احتيال للحصول على إعانات من المساعدات الحكومية الخاصة بمواجهة تداعيات كورونا.