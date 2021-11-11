الاتحاد الأوروبي يحذر من مأزق في المحادثات مع بريطانيا بشأن أيرلندا الشمالية

حذر الاتحاد الأوروبي، من أن المحادثات مع المملكة المتحدة لحل الخلاف الدبلوماسي بشأن أيرلندا الشمالية معرضة لخطر الوصول إلى طريق مسدود إذا لم توافق حكومة بوريس جونسون على تغيير موقفها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسؤول في المفوضية الأوروبية قوله للصحفيين في بروكسل اليوم الخميس، إن المفاوضات بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزء رئيسي في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، يواجه مشكلات كبيرة بشأن ثلاث قضايا مهمة.

وبالرغم من أنه كانت هناك محادثات بناءة حول الجمارك والفحوصات الأخرى، وهناك مجال لمزيد من المناقشات حول المساعدات الحكومية، قال المسؤول إن موقف المملكة المتحدة بشأن محكمة العدل الأوروبية من المستحيل على التكتل قبوله.

وتطالب المملكة المتحدة بإصلاح شامل لاتفاق البريكست الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي، حيث ترى أن تنفيذه يتسبب في ضرر كبير للشركات والمجتمعات في أيرلندا الشمالية. وحذر جونسون مرارا وتكرارا من أنه سوف يعلق جزءا من الاتفاق إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على إعادة صياغته.

وبالإضافة إلى معالجة مشكلة التجارة بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي البريطاني، تطالب المملكة المتحدة بإنهاء دور محكمة العدل الأوروبية في الإشراف على ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.