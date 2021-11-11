 حساب شتوتجارت يعلن مشاركة مرموش في التدريبات - بوابة الشروق
الخميس 11 نوفمبر 2021 8:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

حساب شتوتجارت يعلن مشاركة مرموش في التدريبات

كريم صلاح
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 8:21 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 8:24 م

نشر نادي شتوتجارت الألماني صور لمشاركة الدولي المصري عمر مرموش مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية اليوم بعد غيابه مؤخرًا بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وغاب مرموش عن فريقه في المباريات الأربع الأخيرة بسبب الإصابة على مستوى أوتار الساق.

ويلعب مرموش ضمن صفوف شتوتجارت معارًا من نادي فولفوسبورج.

وأستبعد مرموش من قائمة المنتخب الوطني والتي تستعد لمواجهة انجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وسجل مرموش حضوره الأول مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا في الجولة الثالثة من التصفيات ونجح في تسجيل هدف فوز الفراعنة بالمباراة.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك