 المرصد السوري: ارتفاع ضحايا الغارة الجوية بريف إدلب إلى 5 قتلى و10 مصابين - بوابة الشروق
الخميس 11 نوفمبر 2021 1:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

المرصد السوري: ارتفاع ضحايا الغارة الجوية بريف إدلب إلى 5 قتلى و10 مصابين

هديل هلال
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 1:03 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 1:03 م

وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية نتيجة الضربات الجوية الروسية على أطراف بروما ومفرق الهباط بريف إدلب الشمالي إلى 5 قتلى مدنيين وهم ثلاثة أطفال ومواطنة ورجل، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الجرحى إلى 10 بعد وصولهم إلى النقاط الطبية في المنطقة بشكل متتالٍ.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار قبل قليل إلى مقتل طفلين ورجل كحصيلة أولية وسقوط عدد من الجرحى بصفوف المدنيين نتيجة الضربات الجوية الروسية التي استهدفت أطراف بروما ومفرق الهباط بريف إدلب الشمالي، على مقربة من بعض المخيمات العشوائية التي تأوي مهجرين ونازحين في المنطقة، في حين لايزال الطيران الروسي يحلق في أجواء المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك