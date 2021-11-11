صحة كفر الشيخ: فحص 142 طفلا بـ 7 دور أيتام بالمحافظة

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق مبادرة التعاون بين وزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعي، الخاصة بالاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية للأطفال بدور الايتام من عمر 5 سنوات إلى 18 سنة، بواسطة مديرية الشؤن الصحية، ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

وقالت إنه تم تشكيل أربع فرق يتضمن الفريق الواحد، "طبيب بشري، طبيب أسنان، ممرضة، فني معمل، تحت إشراف منسقين إدارة رعاية أطفال السن المدرسي بالإدارات الصحية التي يوجد بها دور الأيتام وهي "بيلا، وكفر الشيخ، ودسوق، وقلين، تحت إشراف الإدارة رعاية الأطفال بالمديرية، وتم فحص 142 طفلا بـ 7 دور أيتام بالمحافظة.

وأشارت سوسن إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي عليهم، وكذلك فحص الأسنان ونسبة الهيموجلوبين، والطول، والوزن، وتم تحويل الأطفال المصابين بأمراض سوء التغذية إلى عيادات التأمين الصحي، من خلال بروتوكول مبادرة سوء التغذية للمتابعة والعلاج.

وقالت إنه سيتم المتابعة الدائمة وتنفيذ هذه المبادرة على فترات متباعدة ربع سنوية على مدار العام للحفاظ علي صحة هؤلاء الأطفال.