فينجاد يجتمع بشوقي غريب والمنتخب الأولمبي

شهد اليوم الثالث لمعسكر المنتخب الأولمبي المغلق بأحد فنادق القاهره حضور البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم مران الفريق الذي بدأ في السادسة مساءً واستمر ساعتين ونصف ضمن برنامج الاعداد لتصفيات افريقيا التي تنطلق في أكتوبر 2022 وهي المؤهله للأمم الافريقيه للمنتخبات الاولمبيه والتي يتأهل الثلاثه الأوائل منها لأولمبياد باريس 2024

وأكد فينجادا على أن اتحاد الكرة يولي أهميه كبيرة لهذا الفريق من أجل إعداده بالشكل المطلوب

وأضاف فينجادا أن الاشتراك في الدورة الأولمبية شرف لأي لاعب يمارس كرة القدم بعيدا عن البطولات الأخرى حيث أنها لاتتكرر في عمر اللاعب إلا مرة واحدة.

ووجه العديد من النصائح للاعبين كان أهمها نسيان الانتماء لأي ناد خلال وجوده في معسكر المنتخب ولا يتذكر إلا مصر وعلم بلاده فقط .

وقال فينجادا للاعبين ان الدور ليس علي المدير الفني وحده وانما لابد ان يعي كل فرد دوره خاصة اللاعبين مشيرا إلى أنه سيبذل قصاري جهده من أجل توفير برنامج مباريات ودية قوية لهذا الفريق.

وقال أن الأولمبياد القادم أمامه أقل من ثلاث سنوات على استضافة باريس للنهائيات فضلا عن بدء التصفيات الأفريقية بعد أقل من 11 شهرًا