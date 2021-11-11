قالت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية، اليوم الخميس، إن أكثر من ألفي مهاجر ما زالوا عالقين بالقرب من الحدود البيلاروسية البولندية، مؤكدة أن الوضع على الحدود متوتر.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن لجنة حدود الدولة البيلاروسية القول إن أكثر من 2000 لاجئ، من بينهم العديد من النساء والأطفال الصغار، لا يزالون عالقين على المنطقة الحدودية بالقرب من السياج البولندي، مشيرة إلى أن عدة مجموعات صغيرة توالت إلى المخيم على حدود البلاد، حيث وصلت خلال 24 ساعة 200 شخص.

وأضافت: "تهدد الأحوال الجوية ونقص الغذاء والماء الحالة المادية للأشخاص الذين يلتمسون الحماية في بلدان الاتحاد الأوروبي. وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تقديم المساعدة الطبية في مخيم اللاجئين لامرأتين تعانيان من انخفاض في درجة حرارة الجسم. وإصابة في الرأس. كما ساعد العاملون في مجال الرعاية الصحية طفلاً ظهرت عليه علامات انخفاض درجة حرارة الجسم الليلة الماضية. وقالت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية إن التقارير عن وفاة لاجئ غير صحيحة.

ولفتت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية إلى أن الألوية الطبية موجودة باستمرار بالقرب من مخيم المهاجرين لتقديم المساعدة الطارئة.

وسجلت بولندا - خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر - نحو 28 ألفا و500 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني من قبل المهاجرين.