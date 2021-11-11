اعتبر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى لم يأخذ حقه بالشكل الكافي ويتعرض لانتقادات كبيرة.

وقال عبدالحفيظ فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أبوظبي الرياضية : موسيماني مدرب كبيروسخصية مميزة ويقود الأهلي بكفاءة ولكنه يتعرض لانتقادات كبيرة أخرها بعد مباراة القمة التى فاز بها الأهلي على الزمالك 5-3.

وكشف عبدالحفيظ عن كواليس غرفة ملابس الأهلي بين شوطي مباراة القمة والتى كان وقتها الأهلي متقدما 3-0 مؤكدا أن موسيماني طالب لاعبيه بتسجيل المزيد من الأهداف وقال لهم من الممكن أن نسجل الرابع والخامس والسادس فى شباك الزمالك وأعطى لهم تعليمات بذلك.

وتابع : بعض جماهير الأهلي خرجت غير راضية من تسجيل 5 أهداف فى شباك الزمالك وكانت تطلب المزيد ، وهذا هو قدر أى مدرب للنادي لأن جماهير الأهلي دائما ماتطلب الأفضل.

ورد عبدالحفيظ على الإنتقادات التي يتعرض لها موسيماني فى الوقت الحالي : موسمياني مدرب قاد الأهلي فى كل المباريات الكبيرة ، وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال افريقيا مرتين متتاليت وحقق برونزوية كأس العالم للأندية .. هل هذا من قبيل الصدفة؟ ، وإذا كان هناك إخفاق فى بعض المباريات فذلك يمنحه فرصه للتعلم أكثر .

واختتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته حول موسيماني قائلا إن الكابتن محمود الخطيب يثق فى موسيماني بشدة ويثق فى طريقته فى قيادة الفريق نافيا فى الوقت نفسه الأنباء التى تردد حول رحيله من الفريق عقب خسارة الدوري والسوبر.