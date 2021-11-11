تأجيل محاكمة 11 متهما بخلية تنظيم المرابطين لـ11 يناير

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 11 متهمًا ينتمون لتنظيم المرابطون الإرهابي، على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة في القضية المعروفة بـ "المرابطين 2"، لجلسة ١١ يناير المقبل لسماع الشهود.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 11 متهما مصريا ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين حال كونهم مصريين الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية، وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري.