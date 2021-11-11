تركيا تواصل إجراءات ترحيل 45 أجنبيا بسبب استفزازات الموز

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أفاد تقرير إخباري تركي، بأن إجراءات الترحيل تتواصل بحق 45 أجنبيا، على خلفية مشاركتهم منشورات "استفزازية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الخميس عن رئاسة إدارة الهجرة القول، إنه تمت إحالة الأشخاص الـ45 إلى مراكز الترحيل إثر اتخاذ الإجراءات القضائية.

ولا تزال الإجراءات متواصلة بحق الأجانب المذكورين الذين يخضعون للمراقبة الإدارية في مراكز الترحيل.

ولفتت الأناضول إلى أن الترحيل مرتبط بمنشورات حول "الموز".

وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن هؤلاء الأجانب سوريون. ولم يتضح على الفور متى سيتم ترحيلهم.

وجرى على نطاق واسع تداول مقطع فيديو لمقابلة جرت في أحد شوارع اسطنبول في 17 أكتوبر، وانتقد فيها سكان محليون طالبة سورية لأنها تعيش حياة مريحة بينما يكافح الأتراك لتغطية نفقاتهم.

وقال شخص في المقطع: "أنتِ تعيشين براحة أكبر. وأنا لا أستطيع أكل الموز، وأنت تشترين كيلوجرامات من الموز من الأسواق"، وردت الطالبة بأنها هربت من الحرب في بلادها ولم يكن لديها مكان آخر للذهاب إليه.

وانضمت سيدة تركية للحديث في المقابلة متهمة السوريين بالاستمتاع بالحياة في تركيا بدلا من العودة إلى بلادهم للقتال.

وظهرت عدة منشورات لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتردد أنها تظهر سوريين يأكلون الموز ويسخرون مما حدث في المقابلة.

ويعكس الجدل حول الموز حالة الاستياء المتزايد من المهاجرين في تركيا، في ظل الصعوبات الاقتصادية.

وتستضيف تركيا أكثر من 4 ملايين لاجئ، 3.6 مليون منهم سوريون.