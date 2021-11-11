كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، المتحدث باسم وزارة الزراعة، حقيقة وجود نقص في السلع المختلفة، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في كل الخضر والفاكهة وتصدر حاليا إلى بعض الدول مع وجود طفرات كبيرة من الإنتاج الحيواني والدواجن.

وأشار القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، إلى أن أسعار السلع مستقرة مقارنة بالأعوام الماضية، متوقعا تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه للمرة الأولى تحدد الحكومة سعر أردب القمح قبل بدء الموسم بـ820 جنيها، مضيفا أن السعر يوفر ربحية جيدة للمزارع.

ولفت القرش إلى ارتفاع سعر أردب القمح بزيادة 100 جنيه عن الماضي، مضيفا أن السعر الحالي يُبشر بأن هناك اتجاها من الدولة لمساعدة الفلاح المصري فضلا عن أنه يوافق السعر العالمي.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن رفع سعر الشراء من المزارعين مناسب ويحقق إنتاجية كبيرة للفلاح ويزيد من معدلات والطفرة، متوقعا أن يساهم في تشجيع الفلاحين على زارعة القمح الموسم المقبل.

وشدد القرش، على أن الحكومة لا تتأخر بما لديها من إمكانيات في خدمة الفلاح المصري والسعي لمضاعفة دخله وتوجيه الشكر له في كل مناسبة على جهوده.