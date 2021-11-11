القضاء العراقي: لا يوجد دليل قانوني على تزوير الانتخابات البرلمانية

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، اليوم الخميس، أنه لا يوجد حتى الآن دليل قانوني على تزوير الانتخابات البرلمانية، وأنه حاليا لم يثبت تزوير الانتخابات بدليل قانوني.

وأوضح زيدان، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية العراقية" اليوم، أن التحقيق في قتلة المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء يوم الجمعة الماضي مستمر، وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية.

وأشار إلى أن ملف التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لم يعرض حتى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى.