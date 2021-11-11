حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، جلسة 9 فبراير المقبل للنطق بالحكم في محاكمة "أحمد .م "وشهرته كلبه عاطل والمتهم "علي.م" وشهرته الإنجليزي عاطل، لاتهامهما بأحداث عاهة مستديمة لمواطن في حلوان.

وكشفت تحقيقات أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان، أحدثا وآخر مجهول عمدا بالمجني عليه أحمد الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بحوالي 50% بأن قام المتهمين إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهم بإشهار سلاح أبيض في مواجهته وبادره بضربه استقرت بيسار وجهه وآخرى أحدثت إصابته بالذراع الأيسر وأفقدته منفعته وكان ذلك حال تواجد المتهم علي والمجهول على مسرح الجريمة ممسكان بأسلحة بيضاء سنجه للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد التحقيقات أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض أو ضرورة مهنية تبيح له إحرازه.