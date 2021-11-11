مفاوضات ائتلاف إشارة المرور بألمانيا تدخل جولتها القادمة الاثنين المقبل

أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفائز في انتخابات البرلماني الألماني الأخيرة "بوندستاج"، أن مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم بينه وبين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، المعروف باسم ائتلاف "إشارة المرور" سوف تدخل جولتها القادمة يوم الاثنين المقبل.

وأوضح الحزب اليوم الخميس مع الحزب الديمقراطي الحر أنه من المقرر أن تجتمع مجموعة التفاوض الرئيسية المكونة من 21 شخصا من الأحزاب الثلاثة مجددا للتشاور.

وأضاف الحزبان أن كلا من لارس كلينجبايل من الاشتراكيين الديمقراطيين وميشائل كرلنر من الخضر وفولكر فيزينج من الديمقراطيين الأحرار يتبادلون الرأي حاليا من أجل تجميع 22 ورقة عمل.

يشار إلى أن عدة مجموعات لم تستطع الاتفاق في جميع النقاشات وقامت بتمرير سلسلة من النقاط المهمة المفتوحة إلى المفاوضين الرئيسيين في مجموعة التفاوض الرئيسية.