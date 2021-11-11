يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الفنان شادي شامل؛ ليكشف العديد من الأسرار حول ابتعاده عن الفن عقب بطولته لمسلسل "العندليب"، والنجاح الكبير للمسلسل وله في أول ظهور له عبر الشاشة.

كما يكشف شادي، فى حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، والتي تذاع في العاشرة مساء السبت المقبل على شاشة قناة الحياة، عن تعاونه الأخير مع فريق الچيبسى كينجس في أغنية ستكون نقلة نوعية في حياته الفنية وطريقه للعالمية، ويكشف سر استقبال السفير المصري في صربيا له بعد حفلته هناك.

كما يتناول اللقاء الكشف العديد من الأسرار والكواليس حول حياته الخاصة والمهنية.