 السفير الإثيوبي في الخرطوم: أديس أبابا غير محاصرة والمعارك تبعد عنها بـ300 كم - بوابة الشروق
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السفير الإثيوبي في الخرطوم: أديس أبابا غير محاصرة والمعارك تبعد عنها بـ300 كم

هديل هلال
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 1:00 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 1:00 م

قال السفير الإثيوبي في الخرطوم بيتال أميرو، إن أديس أبابا غير محاصرة، مضيفًا أن المعارك تبعد عنها بـ300 كم، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.

وقالت الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، إن الجيش لا يمكنه استهداف الأمواج البشرية من كبار السن والأطفال التي تدفع بهم جبهة تحرير تجراي بجبهات القتال، وذلك حسبما نشر موقع جريدة «العين» الإخبارية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي: «الحكومة لها كامل السيادة على سماء وأراضي إثيوبيا ويمكنها حسم معركة جبهة تحرير تجراي لكنها تتريث لعدم استهداف الأطفال وكبار السن المدفوعين من قبل الجبهة للقتال».

وتابع أن بلاده «تواجه هجمة إعلامية دولية ضخمة مضللة لحقائق الأوضاع في إثيوبيا».

وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي «جبهة تحرير شعب تيجراي» وحلفائهم من «جيش تحرير أورومو» نحو العاصمة أديس أبابا.


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