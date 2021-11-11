عبدالحفيظ عن خسارة الأهلي للدوري الموسم الماضي : لم نجد من يحتوينا

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن أسباب خسارة الفريق لبطولة الدوري الموسم الماضي لصالح الزمالك.

وقال عبدالحفيظ فى تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية : هناك بالتأكيد تقصير من الفريق أدى إلى خسارة بعض النقاط ولكن النسبة الأكبر من خسارة الدوري الموسم الماضي هي خوض المباريات بضغط كبير على عكس باقي الفرق الأخرى المنافسة التى خاضت مبارياتها بدون أى ضغوط .

وأضاف عبدالحفيظ : إن الأهلي لم يجد من يحتويه مثل المنافس خاصة فى ضغط المباريات ولكن هذا لن يحدث مرة أخرى هذا الموسم ولن نقبل بهذا الأمر مشيدا بجدول الدوري هذا الموسم حيث يتواجد فيه مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

وحقق الزمالك بطولة الدوري الموسم الماضي بفارق 4 نقاط على الأهلي الذى حل فى المركز الثاني