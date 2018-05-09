 إبراهيم عيسى: ملفات الجمهورية الجديدة تحتاج وزراء أسرع في الإيقاع - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: ملفات الجمهورية الجديدة تحتاج وزراء أسرع في الإيقاع


نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 6:57 ص | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 6:57 ص

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك أبطالًا حقيقيون في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهم وزراء الكهرباء والمالية والإسكان، لافتا إلى أن الوضع الحالي والملفات الجديدة التي تتبناها الدولة تحتاج إلى وزراء أكثر سرعة في الإيقاع.

وأضاف عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن المرحلة الحالية مرحلة بناء الوعي ونحتاجها بقوة، قائلًا إنها مرحلة التحول من إنجاز المباني إلى إنجاز المعاني.

وأوضح أن هناك وزارات يجب أن تدخل مرحلة الجمهورية الجديدة بفكر مختلف مثل التعليم والثقافة والسياحة والآثار، موضحًا أن القطاع المالي والمصرفي تصدّر إعادة بناء الإنسان المصري والنجاحات الكبيرة التي شهدتها الدولة مؤخرا.

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