إعلامية صينية تكشف أسباب دعوة بكين مواطنيها لتخزين السلع الأساسية: أمر معتاد

كشفت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، أسباب بيان وزارة التجارة الصينية والذي دعت فيه المواطنين لتخزين السلع والمتطلبات الأساسية.



وقالت وانج خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، إنّ الشتاء سيكون باردا للغاية هذا العام ومن أجل ضمان توافر السلع فقد شجعت وزارة التجارة الصينين لتخزين المتطلبات الأساسية فضلا عن وجود إصابات بفيروس كورونا مع انخفاض درجات الحرارة.



وأضافت أنّ التوجيه ليس إجباريا وهو أمر معتاد غير جديد ولا يوجد خوف أو قلق لدى المواطن الصيني من توجيه وزارة التجارة.