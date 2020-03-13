باكستان: 637 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلنت باكستان اليوم الخميس تسجيل 637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد مليونا و 278 ألفا و751 ، منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة "اكسبريس تريبيون" عن السلطات الصحية القول اليوم إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 28 ألفا و 575 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء مليونا و 226 ألفا و906 ، بعد تسجيل 316 حالة تعاف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقد تم توزيع 76 مليونا و 784 ألفا و 188 جرعة أولى من اللقاح، عقب توزيع 644 ألفا و 833 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد من حصلوا على جرعات اللقاح كاملة 46 مليونا و 660 ألفا و 734 شخصا، عقب توزيع 673 ألفا و 802 جرعة ثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.