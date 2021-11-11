محافظ دمياط تستقبل مدير مشروعات تسريع الاستجابة للقضية السكانية

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ومجموعة من ممثلي الوحدة المركزية للسكان، ومسئولة الوحدة بالمحافظة.

واستمعت محافظ دمياط، خلال اللقاء إلى الدور المنوط به وحدة السكان داخل المحافظة، وكذا تعرفت على أهداف مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية وآلية تنفيذه بنطاق المحافظة.

كما عقدت مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية، ورشة عمل تدريبية بحضور لفيف من رؤساء المراكز، والمدن، ونوابهم، وممثلين عن الوحدة المنوط لهم أعمال المشروع، واستهل اللواء الوصيف الورشة بالترحيب بالضيوف، ومتوجهاً لهم بخالص الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة بالقضية بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أهمية القضية السكانية بإعتبارها قضية أمن قومي، تؤثر على التنمية الاقتصادية للدولة، مؤكداً أهمية الحضور الدائم وسط المنسقين من فريق العمل داخل المحافظات.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، على أن المشروع يأتي في أولويات أجندة الوزارة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، فيما يسعى المشروع للعمل عليها بمعرفه نقاط الضعف والخلل المسبب للزيادة السكانية، ووضع محاور سريعة لحلها، حتى يتسنى للمواطن الشعور بالتحسن والنمو الاقتصادي، مؤكدة على أن القضية السكانية لا تقتصر على الزيادة السكانية، ولكنها تشمل عدة قضايا منها التسرب من التعليم والبطالة وغيرها من القضايا الهامة التي تبطىء عجلة التنمية.

كما تضمنت الورشة عرض المنسقين الأفكار والمقترحات باستخدام التكنولوجيا المعلوماتية لضبط معدل النمو السكاني، ووضع حلول للقضية السكانية، مع بحث آليات التواصل بين المنسقين ليس فقط بنطاق المحافظة، ولكن بين المحافظات وبعضها البعض.