يوفنتوس يعلن إصابة كيلليني بالتهاب في وتر آخيل

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة جيورجيو كيلليني، قائد الفريق، بالتهاب في وتر العرقوب (آخيل) الأيسر.

واضطر كيلليني للغياب من مباراة المنتخب الإيطالي ضد ضيفه منتخب سويسرا غدا الجمعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر العام المقبل، وعاد لمدينة تورينو الإيطالية للخضوع للفحوصات اللازمة.

وينتظر يوفنتوس معرفة المدة التي سيبقى فيها قائد منتخب إيطاليا بعيدا عن الملاعب.

وذكر بيان للنادي "الفحوصات التشخيصية التي خضع لها جيورجيو كيلليني هذا الصباح في مستشفى جي ميديكال أظهرت التهابا في اربطة وتر العرقوب الأيسر. وستتم مراقبة حالته يوميا".

من ناحية أخرى، أنهى مويس كين، مهاجم يوفنتوس، الحصة التدريبية بأكملها مع زملائه في يوفنتوس اليوم الخميس بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.

في المقابل، يواصل المدافع ماتيا دي تشيليو إعادة تأهيله من مشكلة في أوتار الركبة.

يتطلع يوفنتوس لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في جميع المسابقات، عندما يواجه لاتسيو في مباراته المقبلة بالدوري الإيطالي، المقررة في 20 نوفمبر الحالي.