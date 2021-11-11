استطلاع: استقرار الثقة في الأطباء بألمانيا خلال أزمة كورونا وتراجعها بالنسبة للساسة

أظهر استطلاع حديث بألمانيا، أن الثقة في الأطباء والأطقم الطبية والعلماء بألمانيا ظلت مرتفعة بشكل مستقر خلال وباء فيروس كورونا المستجد.

وفي المقابل، كشف استطلاع "مؤشر العلوم" لعام 2021 الذي تشرف عليه منظمة "مبادرة العلم في الحوار" المعنية بالتواصل العلمي في ألمانيا عن تراجع الثقة في الساسة بشكل واضح، بحسب المنظمة اليوم الخميس.

ولإجراء الاستطلاع، سأل معهد "قنطار" لقياس مؤشرات الرأي نحو ألف شخص يتحدثون اللغة الألمانية تزيد أعمارهم على 14 عاما خلال سبتمبر الماضي.

وذكر 79% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يثقون في الأطباء والأطقم الطبية نوعا ما أو بشكل كامل فيما يتعلق بموضوع كورونا.

لكن الثقة في الساسة تراجعت بشكل قوي منذ أبريل عام 2020، حيث ذكر 44% في استطلاع تم إجراؤه آنذاك أنهم يثقون في الساسة، فيما ذكر ذلك حاليا 18% فقط ممن شملهم الاستطلاع.

وأظهر الاستطلاع أن الثقة في ممثلي الهيئات الحكومية تراجعت مؤخرا أيضا.

وأعرب أغلب من شملهم الاستطلاع عن أملهم في أن يكون هناك دور للعلماء يتجاوز مجرد نقل المعلومات العلمية إلى الأوساط السياسية. وذكر نحو نصف المشاركين في الاستطلاع أنه يجب أن يقدم العلماء توصية للساسة باتخاذ قرارات معينة استنادا إلى المعارف العلمية. وذكر 31% آخرون أنه يجب أن يشرح العلماء خيارات صنع القرار وعواقبها، ولكن دون أن يقدموا توصيات للأوساط السياسية.

يشار إلى أنه يتم إجراء استطلاع "مؤشر العلوم" بشكل دوري منذ عام 2014 في ألمانيا.