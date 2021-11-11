اعتمدت المفوضية الأوروبية ثلاثة برامج عمل لبرنامج أوروبا الرقمية تحدد الأهداف ومجالات المواضيع المحددة التي ستتلقى تمويلاً إجمالياً بقيمة 1.98 مليار يورو.

ووفقا لبيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، تتضمن المجموعة الأولى من برامج العمل استثمارات استراتيجية ستكون مفيدة في تحقيق أهداف المفوضية في صنع العقد الرقمي لأوروبا.

ويهدف برنامج أوروبا الرقمية إلى تعزيز السيادة التكنولوجية لأوروبا وتقديم الحلول الرقمية إلى السوق لصالح المواطنين والإدارات العامة والشركات.

كما سيركز برنامج العمل الرئيسي، الذي تبلغ قيمته 1.38 مليار يورو، على الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي ، والمساحات السحابية والبيانات ، والبنية التحتية للاتصالات الكمومية، والمهارات الرقمية المتقدمة، والاستخدام الواسع للتقنيات الرقمية عبر الاقتصاد والمجتمع ، حتى نهاية عام 2022.

وإلى جانب برنامج العمل الرئيسي،هناك برنامجين محددين، الأول يركز على التمويل في مجال الأمن السيبراني، بميزانية قدرها 269 مليون يورو حتى نهاية عام 2022؛ والثاني يركز على إنشاء وتشغيل شبكة مراكز الابتكار الرقمية الأوروبية، بميزانية قدرها 329 مليون يورو ، حتى نهاية عام 2023.