«جنرال إلكتريك» تعيد طرح شراء سندات بقيمة 23 مليار دولار

أطلقت مجموعة "جنرال إلكتريك" الصناعية الأمريكية العملاقة عرضا لإعادة شراء كمية من سنداتها بقيمة تصل إلى 23 مليار دولار، في إطار مساعيها لخفض أعباء ديونها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان جنرال إلكتريك، الصادر اليوم الأربعاء، القول إن المجموعة تستهدف مجموعة من سنداتها التي تمتد آجالها حتى 2050 من خلال العرض الذي ينتهي يوم 9 ديسمبر المقبل.

وتستهدف جنرال إلكتريك خفض ديونها خلال ثلاث سنوات بأكثر من 75 مليار دولار من خلال نتائج التغييرات التشغيلية التي تعتزم تنفيذها خلال الشهر المقبل، وتستهدف زيادة التدفقات النقدية وهامش الأرباح.

ومن ناحيته، قال جويل ليفنجتون محلل الائتمان في خدمة بلومبرج إنتيليجانس إن حوالي 70% من السندات التي تستهدف إعادة شرائها من السندات متوسطة وطويلة المدى مع تقديم خطة ذات مصداقية لتحسين التدفقات النقدية قبل التقسيم المقرر للمجموعة إلى ثلاث شركات.