وزير السياحة والأثار يتابع اللمسات النهائية للاحتفالية الكبرى للأقصر

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الأربعاء إلى محافظة الأقصر، لمتابعة الموقف التنفيذي واللمسات النهائية للاحتفالية الكبري للترويج لمدينة الأقصر والمقرر إقامتها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

كما حضر الوزير ورشة عمل موسعة مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة للاحتفالية والمخرج و مسؤولي الإضاءة والديكورات والموسيقى وكافة العناصر الفنية الخاصة بالاحتفالية، و ذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية.

وخلال الورشة، استعرض مسؤولو وممثلو الشركة المنفذة كافة تفاصيل الأعمال الفنية والديكورات والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية و كلمات الأغاني والموسيقي المصاحبة لها، بالإضافة إلى المواد الدعائية التي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.

كما تم مشاهدة لقطات من البروفات الخاصة بالعمل الفني والتي يقوم بها فريق العمل تمهيدا للاحتفالية، حيث يعمل كافة القائمين على هذه الاحتفالية على قدم وساق لإخراج الحدث بالصورة التي تليق باسم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، وبجمال محافظة الأقصر والتي ستكون محط أنظار العالم أجمع.

وقد أوصى وزير السياحة والأثار ببعض التوجيهات والتعديلات في بعض التصميمات المنفذة.