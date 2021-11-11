يحتفل العالم، اليوم الخميس (11 نوفمبر)، باليوم العالمي للعزاب، حيث يهتم به الأشخاص الذين لا يمرون بعلاقة عاطفية أو زواج.

وهناك العديد من الأغاني التي تناسب العزاب وتتحدث عن حريتهم، تستعرض "الشروق" بعض منها.

• أيوه أنا سنجل عادي مبسوطة

تعتبر أغنية "أنا سنجل عادي مبسوطة" عام 2017، التي غنتها درة وأبلة فاهيتا، من أفضل الأغاني التي تتناسب مع الفتيات العازبات.

• أنا سنجل لشارموفرز

أما أغنية "أنا سنجل" لشارموفرز، فهي تعبر عن حال الشباب العزاب، ورغبتهم في العزوبية والبعد عن المسؤولية الموجودة في الارتباط والزواج.

• مهرجان أنا سنجل

كما يعبر مهرجان "أنا سنجل" عام 2019، لـ"عبدالله البوب"، عن مميزات العزوبية للشباب، وأنها "السبب الرئيسي لراحة البال".

• ما حصلش حاجة

وتتناسب أيضا أغنية "ما حصلش حاجة" للمطربة سميرة سعيد، مع الفتيات اللاتي أصبحن عازبات بعد الخروج من علاقة عاطفية، وهي من ألبوم "عايزة أعيش"، ومن كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور.

• طنط دوسة

وتعبر أيضا أغنية "طنط دوسة" لأسماء أبو اليزيد عن معاناة الفتيات العازبات من مشكلة الخاطبة والعرسان، وأن الكثير من الفتيات لديهن مواصفات خاصة في فتى أحلامهن، وهي من حفلة الساقية 9 فبراير 2018، ومن كلمات وألحان أيمن حلمي.