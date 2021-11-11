المدير المالي بالزمالك يكشف عن اللجنة التي ستدير الإنتخابات

كشف طارق جبريل المدير المالي بنادي الزمالك عن اللجنة التي من المفترض أن تدير العملية الإنخابية بالنادي.

وقال جبريل في تصريحات لقناة أون سبورت أنه من المفترض تكلفته بإدارة العملية الإنتخابية بصحبة كلًا من حسين السمري وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

وأضاف جبريل :" من المفترض أن تلك الأسماء هي المكلفة بإدارة العملية الإنتخابية إلا في حال حدوث شيء آخر".

وشدد جبريل على أن النادي يعاني من عدم الأستقرار بسبب عدم وضوح الرؤوية حتى الأن مؤكدًا أنه من المفترض نهاية مدة اللجنة المؤقتة يوم 23 من نوفمبر الجاري.

وأضاف جبريل ان عدم الأستقرار أثر سلبًا على النادي , كاشفًا عن وجود عرض من أحدى الشركات في الفترة الماضية وكان سيدر على النادي عائد مادي مميز ولكن الأمر لم يكلل بالنجاح بسبب عدم الأستقرار.