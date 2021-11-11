 المدير المالي بالزمالك يكشف عن اللجنة التي ستدير الإنتخابات - بوابة الشروق
الخميس 11 نوفمبر 2021 5:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

المدير المالي بالزمالك يكشف عن اللجنة التي ستدير الإنتخابات

كريم صلاح
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 4:34 ص | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 4:34 ص

كشف طارق جبريل المدير المالي بنادي الزمالك عن اللجنة التي من المفترض أن تدير العملية الإنخابية بالنادي.

وقال جبريل في تصريحات لقناة أون سبورت أنه من المفترض تكلفته بإدارة العملية الإنتخابية بصحبة كلًا من حسين السمري وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

وأضاف جبريل :" من المفترض أن تلك الأسماء هي المكلفة بإدارة العملية الإنتخابية إلا في حال حدوث شيء آخر".

وشدد جبريل على أن النادي يعاني من عدم الأستقرار بسبب عدم وضوح الرؤوية حتى الأن مؤكدًا أنه من المفترض نهاية مدة اللجنة المؤقتة يوم 23 من نوفمبر الجاري.

وأضاف جبريل ان عدم الأستقرار أثر سلبًا على النادي , كاشفًا عن وجود عرض من أحدى الشركات في الفترة الماضية وكان سيدر على النادي عائد مادي مميز ولكن الأمر لم يكلل بالنجاح بسبب عدم الأستقرار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك