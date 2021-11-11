قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن مصر شهدت خلال الفترة الماضية، إشادة دولية كبيرة جدًا بشأن كونها إحدى الدول التي تتبع الإجراءات الاحترازية والصحية السليمة لاستقبال السياحة.

وأضافت بهجت، خلال مداخلة لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الخميس، أن المركز العالمي للسياحة والسفر أعطى مصر ختم السفر الآمن، قائلة إن مصر اتبعت نهجًا ملتزمًا للغاية في الفتح التدريجي للسياحة، منذ بداية الفتح شهر يوليو لعام 2021.

وأشارت إلى اتخاذ مجموعة من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية أمنت دخول مصر من الناحية الصحية بشكل جيد، إضافة إلى وجود خطة مماثلة للحفاظ على العاملين في القطاع تتمثل في توفير اللقاحات اللازمة ضد كورونا للمتعاملين مع السائحين في المحافظات السياحية وفي مقدمتها جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وذكرت متحدث السياحة، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية ومساندة الدولة لقطاع السياحة منحه دعمًا كبيرًا وقوة لمواجهة الأزمة العالمية التي أثرت على حركة تدفق السياحة العالمية، مؤكدة أن مصر في مصاف الدول السياحية بتنظيم وجهد من المسؤولين.

ولفتت إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أجرى عدة جولات ترويجية للمقصد المصري، وأجرى لقاءات مع مسؤولين في دول مختلفة آخرها مشاركته على رأس وفد كبير في بورصة السياحة في لندن، واصفة إياه بأنه «نشاط ملموس وملحوظ ومؤثر للغاية».

وأوضحت أن الوزير يعرض تجربة مصر الناحجة في إعادة الفتح والسياحة مرة أخرى، وكيف استطاعت الدولة في ظل الظروف الحالية مواجهة الجائحة واستعدت للفتح مرة أخرى، مضيفة أن الوزير يستعرض المشروعات القائمة وكم التطوير في البنية التحتية للسياحة، فضلًا عن عرض الاكتشافات والافتتاحات الأثرية.