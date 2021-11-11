 لحل أزمة عجز المعلمين.. محافظ جنوب سيناء يعتمد إعلان للعمل بنظام الحصة داخل المدارس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لحل أزمة عجز المعلمين.. محافظ جنوب سيناء يعتمد إعلان للعمل بنظام الحصة داخل المدارس

رضا الحصري
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 2:27 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 2:27 م

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، على إعلان خاص بالعمل للمعلمين بنظام الحصة داخل مدارس المحافظة؛ لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية الأساسية.

وأكد المحافظ، على مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالإعلان عن التخصصات الدراسية الأساسية التي يوجد بها عجز اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وذلك وفقًا للشروط والضوابط الواردة من وزارة التربية والتعليم، بواقع ٢٠ جنيها للحصة وبحد أقصى ٢٤ حصة أسبوعيا.

وأشار المحافظ، إلى أن هذا الإعلان في إطار الحلول السريعة لحل أزمة العجز في معلمي المواد الأساسية داخل المحافظة، بناء على عرض وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

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