قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن شركة ايلوم ليمتد الأسترالية بصدد استدعاء 2ر2 مليون من الاختبارات المنزلية للكشف عن الإصابة بمرض كوفيد -19 لأنها تخاطر بإعطاء نتائج إيجابية غير صحيحة.

وصنفت إدارة الغذاء والدواء هذا الإجراء اليوم الأربعاءعلى أنه " استدعاء الفئة 1"،وهى الفئة الأكثر خطورة ،وقالت إنها تلقت 35 تقريرا عن نتائج ايجابية غير صحيحة للإختبارات التي اجرتها الشركة الاسترالية،حسبما ذكرت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن النتائج غير الصحيحة قد تؤدي إلى تلقي الشخص بشكل خاطئ علاجات لمرض كوفيد -19 أو عزله عندما لا يحتاج إلى ذلك.