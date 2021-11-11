 السعودية تطلق منشأة تصنيع المواد المُركَّبة للطائرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تطلق منشأة تصنيع المواد المُركَّبة للطائرات

الطيران السعودي
الطيران السعودي
(د ب أ)
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 9:18 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 9:18 م
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية  ( سامي) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة  إطلاق منشأة تحمل اسم "شركة سامي للمواد المُركَّبة المحدودة" ، لتصنيع وإنتاج الأجزاء المُركَّبة للتركيبات الفرعية الهيكلية الخاصة بالطائرات.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة ، إلى أهمية بلوغ هذه المرحلة الجديدة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تطوير المنتجات والحلول المحلية الرائدة؛ حيث ستعمل المنشأة على تمكين المملكة من أن تصبح جهة موردة ومصدرة رائدة للمواد المُركَّبة للطائرات؛ مما سيخدم القطاع العسكري وغيره من القطاعات الأخرى في المملكة والعالم.

وأكدأن المنشأة ستعزز الاقتصاد الوطني من خلال خلق ما يقارب 100 وظيفة عالية الجودة، وستزيد الصادرات غير النفطية على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وستتعاون الشركة  مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع المعدات الأصلية؛ مما يسهل نقل التقنية والمعرفة لتعزيز القدرات المحلية لقطاع الصناعات العسكرية السعودية؛ حيث تعمل الشركة على تعزيز سلاسل إمداد قطاع الطيران السعودي من خلال استخدام العناصر الأولية للمواد المُركَّبة، والمواد الاستهلاكية للإنتاج، وأدوات التصنيع.

وستوفر كذلك 28 فرصة عمل جديدة لذوي المهارات العالية عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 90 وظيفة في السنوات المقبلة.

ويمكن للمنشأة أن تنتج مكونات وأجزاء المواد المُركَّبة للطائرات، بما في ذلك جسم الطائرة وقطع الجناح، وألواح الجسم الخارجي، والأسطح المتحركة.

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