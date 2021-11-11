عبد الحفيظ: تصريحات محمد عادل بعد القمة «كارثة»

وصف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تصريحات محمد عادل، حكم مباراة القمة أمام الزمالك، بالـ كارثية، مشددًا على أن دور الحكم تطبيق القانون وليس احتواء اللاعبين.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أبو ظبي الرياضية»: «لو هي تصريحات سنناقشها لكننا لو على أرض الواقع فهي كارثة، ما معنى الاحتواء؟ ما علاقة الحكم لو هناك من يبكي في الملعب؟ وهل دور الحكم هو المساعدة؟».

وأضاف: «تلك التصريحات تجعل لديك يقين في أحداث حدثت سابقا وتخوف مما يحدث لاحقا، أرى أن محمد عادل حتى ضربة جزاء الأهلي لا يعيب إدارته للمباراة سوى اعتراض لاعبي الزمالك المبالغ فيه، بينما عندما اعترض عمرو السولية لم ينتظر لحظة وأنذره، ماذا عن طارق حامد وزيزو؟ عادل لم يرد النظر في عيون زيزو لأنه لو نظر له كان بالتأكيد سيمنحه إنذارا».

وتابع: «تصريحات لجنة المسابقات حول فن إدارة المباريات حسبما أفهمه هو وضع خطة للعمل، واختيار حكم للمباراة، وتطبيق هذا الحكم للقانون، هل هذا الاحتواء به أمر من التعاطف أو انه يكون على حساب قانون كرة القدم؟».

وتساءل عبد الحفيظ: «لو أواجه فريقا آخر والنتيجة سلبية لنا، هل سيكون هناك احتواء لنا، هذا الأمر يساعدنا على التأكد من يقين لدينا».

وأشار: «نادي الزمالك في آخر 22 مباراة محلية حصل على 14 ركلة جزاء، وفي آخر 22 مباراة إفريقية حصل على ركلة جزاء واحدة، ركلة جزاء الزمالك ضد إنبي رئيس لجنة الحكام نفسه قال إنها 50-50 ثم قال إنها ليست ركلة جزاء».

وأتم: «من الأمور التي لفتت نظري في المباراة الكرة التي تم تسديدها داخل الملعب من دكة نادي الزمالك. القانون هو أن يستفسر الحكم عن من ركل الكرة ويقوم بطرده، ولكن محمد عادل اكتفى بتسديدها خارج الملعب».