تايوان تسمح بدخول العمال الوافدين اعتبارا من اليوم

سوف تسمح حكومة تايوان بدخول العمال المهاجرين إلى الجزيرة اعتبارا من اليوم الخميس، نظرا لاستقرار وضع وباء كورونا محليا، وفقا لبيان صادر عن مراكز مكافحة الأمراض في تايوان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان، أن العمال المهاجرين سوف يحتاجون للبقاء في مرافق الحجر الصحي المركزية لمدة 14 يوما بعد الوصول، والخضوع لفحوص بي سي آر للكشف عن الإصابة بكورونا قبل الحجر الصحي وفي نهايته.

وسوف يتم منح العمال المهاجرين الإندونيسيين تصاريح الدخول أولا، نظرا لأن استعدادات البلاد للوقاية من الفيروس جاهزة؛ ولا تزال الحكومة التايوانية تجري محادثات مع دول أخرى بما في ذلك تايلاند والفلبين حول فتح الحدود.

وسوف تبقي تايوان على مستوى التحذير من كورونا عند المستوى 2 حتى 29 نوفمبر الجاري، وفقا لبيان منفصل من مراكز مكافحة الأمراض.