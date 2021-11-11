حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن بلاده سترد على أي عقوبات أوروبية جديدة مرتبطة بأزمة المهاجرين على الحدود بين بلاده وبولندا، بما في ذلك تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز.

وأشار لوكاشنكو - في تصريحات أوردتها إذاعة (مونت كارلو) الدولية مساء اليوم الخميس - إلى إمكان تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي الذي يعبر بيلاروس وينقل كميات حيوية من الغاز الروسي للأوروبيين.

وتتزايد المخاوف بشأن مصير أكثر من ألفي مهاجر غالبيتهم من أكراد الشرق الأوسط، عالقين عند الحدود، في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها "لا تحتمل" مطالبة بتحرّك لمعالجة الأمر.

ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع لوكاشنكو بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقاما للعقوبات الأوروبية المفروضة بلده ردا على قمع حركة المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.