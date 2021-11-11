بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بعقد قمة لمناقشة الوضع على حدود بيلاروسيا

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إن بلاده طلبت من الاتحاد الأوروبي عقد قمة لمناقشة الوضع الراهن على حدود التكتل الأوروبي مع بيلاروسيا، في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن مورافيتسكي لا يريد الانتظار حتى انعقاد القمة العادية للاتحاد الاوروبي، المقررة في ديسمبر المقبل، ويقول إنه من الممكن أن يتم عقد الاجتماع السريع لزعماء الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت.

ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى فرض المزيد من العقوبات على بيلاروسيا، في ظل تصاعد أزمة المهاجرين.

ووصف مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الأتحاد الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء، الوضع على الحدود البولندية البيلاروسية بأنه أزمة سياسية، وليست أزمة مهاجرين، بهدف زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.

ويواجه رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو انتقادا دوليا لسماحه للمهاجرين القادمين من مناطق الأزمات بالوصول جوا إلى بلاده، ثم يتم نقلهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات المفروضة على بلاده من جانب التكتل بسبب الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا في العام الماضي وقمعه للمعارضة.

وترفض بولندا السماح للمهاجرين بدخول أراضيها وأرسلت مئات الجنود كتعزيزات إلى الحدود في الأسابيع القليلة الماضية، فضلا عن إقامة سياج من الأسلاك الشائكة، في محاولة لوقف أي محاولات من جانب المهاجرين لاختراق الحدود.

ويخطط الاتحاد الأوروبي حاليا لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا، تستهدف بشكل رئيسي شركة الطيران الحكومية بيلافيا بدعوى نقلها مهاجرين إلى بيلاروس.