أرسيلور ميتال تتوقع تراجع الطلب الصيني على الصلب بسبب أزمة قطاع العقارات

تتوقع شركة الصلب العملاقة "أرسيلور ميتال"، تراجع الطلب الصيني على الصلب خلال العام الحالي بسبب الأزمة المالية التي تواجه قطاع العقارات في الصين.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن الصين تعتبر لاعبا أساسيا في سوق الصلب العالمية باعتبارها أكبر منتج وأكبر مستهلك له، وتمثل أكثر من نصف إجمالي الطلب العالمي عليه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني قطاع التطوير العقاري في الصين من أزمة ديون حادة مع عجز شركات عملاقة مثل "إيفر جراند" عن الوفاء بالتزاماتها المالية وهو ما أدى إلى تقليص النشاط الاقتصادي للقطاع وتراجع الطلب على مواد البناء مثل الصلب، في الوقت الذي تواجه فيه الصين نقصا كبيرا في إمدادات الطاقة.

وقالت أرسيلور ميتال، إنها مازالت تتوقع ارتفاع الطلب على الصلب خارج الصين بنسبة تتراوح بين 12 و13% خلال العام الحالي مع تعافي الاقتصادات من تداعيات فترة الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في حين نشرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من المقالات التي تشير إلى أن إجراءات دعم شركات التطوير العقاري المتعثرة في الصين ستساعد في احتواء أزمة الديون التي تواجهها هذه الشركات ومعها البنوك والمؤسسات المالية الصينية.

وأشارت المقالات إلى أن الجهود التي بذلت خلال الفترة الأخيرة يمكن أن تخفف من حدة أزمة السيولة النقدية التي بدأت بشأن مؤسسة إيفرجراند العملاقة للتطوير العقاري منذ 5 أشهر.