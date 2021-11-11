الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء وكالة لدعم اللجوء

يعتزم الاتحاد الأوروبي إنشاء وكالة مخصصة لدعم اللجوء بعد تصويت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على تأكيد اتفاق أبرم مع الدول الأعضاء في وقت سابق من هذا العام.



وأعلن بيان صحفي صادر عن الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي أن أغلبية واضحة من مشرعي الاتحاد الأوروبي صوتت لصالح هذه الخطوة.



وسيتم إنشاء وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء من خلال إعادة اطلاق مكتب دعم اللجوء الأوروبي ومقره مالطا ، والذي كان قد تم إنشاؤه في عام 2011 لتنسيق التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في المسائل المتعلقة باللجوء.



ويتمثل هدف وكالة الأتحاد الأوروبي للجوء في جعل نظام اللجوء في التكتل أكثر كفاءة.



وعلى سبيل المثال ، يمكن إرسال مجموعة جديدة من 500 خبير، مثل المترجمين الفوريين أو المتعاملين مع هذه القضايا، لدعم الدول الأعضاء التي تتعرض لضغط.



وسوف تكون الوكالة قادرة على مساعدة الحكومات في عمليات إعادة توطين المهاجرين ونقلهم داخل الاتحاد الأوروبي.



ولايزال الاتفاق ،الذي تطلب سنوات من المفاوضات ، بحاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي رسميا عليه ، لكن هذا يعتبر إجراء شكليا ويُعتقد أنه من المحتمل أن يحدث هذا العام.