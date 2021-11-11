مدرب المقاصة: تحقيق 4 نقاط خلال أول 3 مباريات بالدوري أمر رائع

قال تامر مصطفى المدير الفني لفريق مصر المقاصة، إن بداية فريقه هذا الموسم رائعة للغاية في ظل الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن النادي يمتلك أقدم مدير كرة في مصر وهو وليد هويدي الذي يدير الأمور بالشكل الأفضل.

وأضاف مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفريق حقق 4 نقاط من 3 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، وهو أمر رائع، خاصة وأن الفريق جديد بطموحات جديدة، على الرغم من أنه ينتسب لاسم كبير.

وأشار إلى أنه يخوض جميع مبارياته تحت شعار الفوز أو على الأقل عدم الخسارة، موضحًا أن تشبيهه بإيهاب جلال يعد شرف كبير له، متمنيًا الوصول لما حققه في مسيرته التدريبية.

واختتم تصريحاته بأن مباراة بيراميدز التي خسرها المقاصة كانت صعبة للغاية، حيث حاول تصحيح الأوضاع بين الشوطين ونجح في خوض الشوط الثاني بالتعادل لكنه لم يوفق في تسجيل الفوز الذي حققه المنافس.