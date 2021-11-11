وكيل تعليم بورسعيد يناقش تفعيل سد العجز بالمدارس بنظام الأجر 20 جنيها للحصة

عقد الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اجتماعًا موسعًا استهدف مديري العموم والإدارات التعليمية والإدارات النوعية المعنية، وموجهي العموم.

جاء ذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، حيث ‏قال وكيل الوزارة، إن الاجتماع يهدف لمناقشة تفعيل سد العجز بين صفوف المعلمين بمرحلة التعليم الأساسي بنظام الأجر بقيمة 20 جنيهًا ‏للحصة الواحدة للمتطوعين فعليًا بمدارس المحافظة.

ووجه الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل ‏الغضبان محافظ بورسعيد لما يبذلاه من جهود من شأنها انتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

‏وأوضح نبوي أنه سيتم إعادة توزيع المتطوعين على مدارس التعليم الأساسي حسب الاحتياج بعد تحديد مدى العجز في المواد الأساسية ‏بتلك المرحلة فقط.

وأشار إلى أن المتطوع بالأجر له حد أقصى للحصص الأسبوعية، 24 حصة كما أنه لن يشارك في أعمال الامتحانات، مطلقا ولن يعمل في مدرسة له أقارب فيها.

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وأضاف الدكتور نبوي، أن كل المتطوعين بالأجر سيستوفون أوراق ملفاتهم تحت مسئولية الموجهين الأوائل وإشراف مديري الإدارات التعليمية ‏بعد اعتمادها من مديري المدارس، مشيرًا إلى عدم قبول أي متطوع إلا بعد تلقيه التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد تنفيذًا ‏لقرارات رئاسة مجلس الوزراء. ‏