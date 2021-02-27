القضاء الأعلى العراقي: استمرار التحقيق بملفي محاولة اغتيال الكاظمي واستهداف المتظاهرين

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الخميس، أن «تزوير الانتخابات لم يثبت إلى الآن»، مشيرًا إلى استمرار التحقيق بملفي محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي واستهداف المتظاهرين في محيط الخضراء.

وقال زيدان، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «تزوير الانتخابات إلى الآن لم يثبت بدليل قانوني»، مضيفًا أن «التحقيق بقتلة المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء الجمعة الماضي مستمر وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية».

وأوضح أن «ملف التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، ولم يعرض إلى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى».

وتعرض مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في المنطقة الخضراء ببغداد يوم 7 نوفمبر للهجوم بالطائرات المسيرة.

ونجا «الكاظمي» دون أن يصاب بأذى من الهجوم، لكن ذلك الهجوم أدى إلى تدمير مقر إقامته ووقوع سبعة جرحى في صفوف حراس الأمن.